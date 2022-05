Das vielfach ausgezeichnete Grootbos Private Nature Reserve bietet seinen Gästen ein einzigartiges Erlebnis. Geniessen Sie die Idylle und Ruhe im über 17 km2 grossen „Fynbos-Garten", bestaunen Sie den atemberaubenden Blick über die Walker Bay (die Bucht der Wale) und lassen Sie sich in eine Welt voller Wunder und Geheimnisse entführen. Hier finden Sie Video Impressionen vom Hotel - Lassen Sie sich inspirieren!

Grootbos ist 2 Autostunden von Kapstadt entfernt und liegt in einem der artenreichsten Pflanzengebiete der Welt. Grootbos ist nur 1 Stunde von der südlichsten Spitze Afrikas, dem "Cape Agulhas", entfernt.

Das vielfach ausgezeichnete Grootbos Nature Reserve ist ein Paradies für Naturliebhaber und Ruhe suchende Reisende, welche die Abgeschiedenheit geniessen, ohne sich zu weit von den Highlights der Kapregion zu entfernen. Die beiden Lodges des Grootbos Private Nature Reserve, die Garden Lodge und die Forest Lodge, liegen eingebettet in einer von Fynbos überzogenen Ebene mit Blick auf die Walker Bay.



Auf Wanderungen mit ausgebildeten Natur-führern, Fahrten im offenen Geländewagen oder auf dem Rücken der Pferde lernen die Gäste die Geheimnisse der Kap Flora kennen. In den Monaten Juli bis November stellt die Beobachtung der südlichen Glattwale einen absoluten Höhepunkt dar. Die Ozeanriesen wie auch die restlichen Marine Big 5 (Wale, Weisse Haie, Pinguine, Robben und Delfine) kann man bei Bootsausflügen aus nächster Nähe sehen. Grootbos engagiert sich stark für die Menschen der Region. Als Gast haben Sie die Möglichkeit während einer Tour die diversen Projekte zu besuchen und erfahren wie die Anstellung bei Grootbos das Leben der Menschen verändert.



Beide Lodges verfügen über eine ausgezeichnete Küche. An den gemütlichen Bars lädt eine grosse Auswahl zum Aperitif ein. Der bestens sortierte Weinkeller wartet zudem mit erlesenen Spezialitäten südafrikanischer Weine auf Sie.