Gold Zanzibar Beach House & Spa

Das Hotel liegt am wunderbaren, beliebten Strand im Nordwesten der Insel, wo das Baden auch bei Ebbe möglich ist. Ein grosser Pool mit Jacuzzi befindet sich in Strandnähe. Liegestühle und Cabanas stehen den Gästen in der weitläufigen Anlage zur Verfügung. Im hinteren Bereich des Geländes sind die Zimmer in zweistöckigen, leicht erhöht gelegenen Gebäuden sowie das Hauptrestaurant «Kilimanjaro» untergebracht, wo internationale Speisen mit lokalen Einflüssen serviert werden. Von der «Sultan Bar» aus geniessen die Gäste eine perfekte Sicht auf den Sonnenuntergang, während sich die «Ocean Dhow» Bar am Strand befindet. Eine elegante und private Atmosphäre bietet das à la carte Restaurant am Strand (Reservation notwendig).