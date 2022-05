Garden Route, Karoo & Addo Elephant Park ab Kapstadt

1 . Tag Route 62 Am frühen Morgen werden Sie in Ihrem Hotel abgeholt. Sie verlassen das faszinierende Kapstadt und gelangen durch das facettenreiche Inland zur berühmten Route 62. Diese Strasse führt Sie durch die malerischen Weingebiete, entlang an hohen Gebirgen mit faszinierender Aussicht, zum Zentrum der Straussenzucht Oudtshoorn. Unterwegs haben Sie die Möglichkeit an einer Weinprobe (nicht inbegriffen) teilzunehmen bevor Sie am späten Nachmittag Ihre Unterkunft erreichen.

2 . Tag Oudtshoorn Noch vor Sonnenaufgang können Sie an einer Tour zu einem Aussichtspunkt mit Blick über die Karoo teilnehmen. Bestaunen Sie die herrliche Weite und diversen Farben, während die Sonne langsam den Tag erblickt. Nach einem kurzen Spaziergang erreichen Sie eine Erdmännchen- Kolonie, wo Sie die seltenen Tiere beim Erwachen beobachten können (nicht inbegriffen - muss im Voraus gebucht werden). Nach dem Frühstück entdecken Sie die spektakuläre, unterirdische Welt der Cango Caves. Die 20 Millionen Jahre alten Tropfsteinhöhlen zählen zu den grössten der Welt und bieten eine interessante Geschichte. Anschliessend besuchen Sie eine Straussenfarm und lernen auf einer informativen Traktor-Tour mehr über die spezielle Vogelart. Auf der Rückreise zur Unterkunft besuchen Sie das CP Nel Museum (nicht inbegriffen). Das Gebäude befasst sich vor allem mit der Rolle von Oudtshoorn als Zentrum der Straussenhaltung und gibt Einblick in die interessante Geschichte der Ortschaft.

3 . Tag Graaff-Reinet Heute reisen Sie nach dem Frühstück weiter nach Graaff-Reinet. Eine Tour zum Tal der Trostlosigkeit (Valley of Desolation) wartet auf Sie. Aussichten auf Felsen, Täler und imposante Berge werden Ihnen auf eindrückliche Weise geboten.

4 . Tag Addo Elephant Park Nach einem gemütlichen Spaziergang durch die Ortschaft Graaff-Reinet, setzen Sie Ihre Reise fort Richtung Addo Elephant Park, dem drittgrössten Reservat von Südafrika und widmen sich ganz der Tierbeobachtung.

5 . Tag Addo Elephant Park Heute verbringen Sie den ganzen Tag auf Pirschfahrt im Addo Elephant Park. Der Park ist Heimat einer Vielfalt an Tieren und einer wunderschönen Pflanzenwelt.

6 . Tag Knysna Nach dem Frühstück geht die Reise weiter an die magische Garden Route, wo Sie zahlreiche Sehenswürdigkeiten erwarten. In Storms River erhalten Sie von der Hängebrücke aus eine dramatische Aussicht auf den Indischen Ozean. Via den Tsitsikamma Wald erreichen Sie gegen Abend das hübsche Küstenstädtchen Knysna. Die Stadt ist berühmt für ihre Lagune, herrliche Aussichtspunkte sowie die Austern als kulinarischen Höhepunkt.

7 . Tag Knysna Den heutigen Tag können Sie ganz nach Ihren Wünschen gestalten. Entspannen Sie sich im Städtchen oder nehmen Sie an einer Tour zum bekannten Featherbed Naturreservat teil, wo Sie per Boot, bei einer Traktorfahrt sowie zu Fuss die Schönheit und Farbdiversität der Küste und des türkisblau schimmernden Indischen Ozeans bestaunen können (nicht inbegriffen). Am späten Nachmittag geniessen Sie eine entspannende und informative Sonnenuntergangs- Bootstour in der Knysna Lagune. Versuchen Sie die Austern, eine lokale Köstlichkeit.

8 . Tag Hermanus Sie verlassen die Hafenstadt Knysna und fahren entlang der Küste Richtung Hermanus. Sie besuchen den historischen Ort Swellendam und erleben anschliessend den südlichsten Punkt Afrikas am Kap Agulhas in malerischer Umgebung. Am späten Nachmittag erreichen Sie Hermanus, die Walbeobachtungs-Hauptstadt (saisonal) von Südafrika.