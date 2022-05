Das Fundu Lagoon liegt an einem Hang mitten in die wunderbare, tropische Vegetation eingebettet. Da die Lodge nur per Boot erreichbar ist, geniessen die Gäste viel Privatsphäre und einen unvergleichlichen Aufenthalt abseits der Zivilisation. Alle Bereiche sind durch Holzstege und sandige Wege miteinander verbunden. Im Restaurant werden internationale Speisen mit einem lokalen Touch serviert. Zudem werden häufig Themen-Dinner wie Swahili-Nächte organisiert. Direkt neben dem Restaurant befindet sich der Pool mit Aussicht auf die Bucht. An vier Bars, unter anderem auf der langen Jetty, werden die Gäste mit kühlen Drinks versorgt. WiFi ist kostenfrei bei der Rezeption verfügbar.