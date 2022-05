Fumba Beach Lodge

Die einzigartige Lodge liegt sehr ruhig inmitten eines grossen, tropischen Gartens. Im Haupthaus sind die gemütliche Lounge und das Restaurant untergebracht. Am Pool mit Sicht aufs Meer lässt es sich wunderbar entspannen, während man einen kühlen Drink der Dhow-Bar geniesst. Diverse lauschige Ecken mit Liegestühlen und Hängematten stehen den Gästen zur Verfügung. WiFi kann in einem Pavillon im Garten genutzt werden. Durch die Nähe zu Stonetown bieten sich auch Tagesausflüge an.