Forester's Arms Hotel

Das Foresters Arms Hotel liegt auf einem 90 ha grossen Grundstück in Mhlambanyatsi, in der Nähe von Mbabane.

Entspannen Sie sich am Swimmingpool, in der Sauna oder auf einem Spaziergang in die Umgebung. Das Hotel bietet auch einen Fitnessraum, Tennisplatz, Squashcourt und Tischtennis. Gratis Wireless-Internet verfügbar.