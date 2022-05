Fairmont Taghazout Bay

Die im Sommer 2021 neu eröffnete, moderne Hotelanlage liegt auf 18 Hektaren verteilt, direkt an der grossen Bucht von Taghazout. Ins Zentrum von Taghazout sind es ca. 10 und nach Agadir ca. 30 Fahrminuten. Ausserhalb des Hotels befindet sich das kleine Dorf Tamraght, wo man ein paar kleine, gemütliche Surfercafes im Zentrum findet.



Das Hotel verfügt über ein schönes Hauptrestaurant "The Commons" mit Terrasse, wo ein hervorragendes Buffet angeboten wird. Im exklusiven "Morimoto" Restaurant wird japanische Küche und im einladenden "Beef and Reef" mediterrane Gerichte serviert. Nachmittags wird Tee und Kuchen im "Iris" angeboten und abends verwöhnen die Jazz-Bar "Nola" und die gemütliche Lounge "Junipers" mit Cocktails. Des Weiteren bietet das hotel zwei wunderschön angelegte Poolanlagen, einer davon nur für Erwachsene und inkl. Jacuzzi und Pool-Bar, der andere Pool inkl. Kinderbecken für Familien. Am Strand gibt es einen separaten Hotelbereich mit Liegestühlen und Sonnenschirme. Boutiquen. WiFi kostenfrei.