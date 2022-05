Entdeckungsreise Zanzibar ab Zanzibar Stonetown

1 . Tag Zanzibar Stonetown Ankunft am Flughafen in Zanzibar und Transfer zu Ihrem Hotel. Der Rest des Tages steht zur freien Verfügung. Lassen Sie sich an der Rezeption einen Tisch für das Abendessen auf der Dachterrasse in einem der wunderbaren Restaurants reservieren. Die Stimmung in den Abendstunden in Stonetown ist unvergleichlich.

2 . Tag Stonetown / Kochkurs (F, A) Am Morgen erkunden Sie mit einem qualifizierten Guide die Sehenswürdigkeiten der Altstadt und erhalten einen Einblick in die Geschichte dieses faszinierenden Ortes. Ein Kochkurs bringt Ihnen die in der zanzibarischen Küche verwendeten Gewürze näher. Sie bereiten mit einer Köchin die landestypischen Mahlzeiten zu und geniessen diese anschliessend gemeinsam. Nach dem Kochkurs, Transfer in Ihre Unterkunft an der Küste.

3 . Tag Dhow Segelausflug (F, M, A) Am heutigen Tag steht ein Ausflug mit einer traditionellen Dhow auf dem Programm. An kleinen Inseln vorbei segeln Sie bis nach Kwale Island. Nach dem Mittagessen können Sie die Unterwasserwelt mit Schnorchel und Taucherbrille erkunden. Am späten Nachmittag bringt Sie das Boot zurück ans Festland.

4 . Tag Nungwi (F, M, A) Auf einer ausgiebigen Rundfahrt erfahren Sie viel über die lokalen Traditionen und Lebensweise der Bevölkerung. Sie besichtigen ein Dorf, einen Fischmarkt und besuchen eine Gewürzfarm, bevor es weiter in den Norden nach Nungwi geht. Nungwi ist das Zentrum der Dhow-Baukunst, wo die traditionellen Boote heute noch gebaut werden. Im Anschluss fahren Sie an die Südostküste.

5 . Tag Bwejuu (F, A) Diesen Tag verbringen Sie an einem der schönsten Strände Zanzibars. Im Wassersportzentrum können Sie Kajaks, Windsurf-Ausrüstung und vieles weitere mieten. Ebenfalls lohnenswert ist ein Ausflug zum Mittagessen ins wahrscheinlich bekannteste Restaurant Zanzibar «The Rock», welches auf einem kleinen Felsen im Wasser thront.