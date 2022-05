«Eco Friendly» durch Südafrika ab Kapstadt

Nach Ihrer Landung in Kapstadt übernehmen Sie Ihren Mietwagen. Ihre Unterkunft befindet sich in der Nähe der bekannten Victoria & Alfred Waterfront.

Die Metropole am Kap zählt zu den weltweit schönsten Städten. Entdecken Sie die unzähligen Highlights, wie z.B. den Tafelberg, das Kap der Guten Hoffnung, Robben Island oder den Botanischen Garten in Kirstenbosch.

Wellington (ca. 95 km)

Die Reise führt weiter Richtung Norden in die Region Wellington. Hier sind Sie in einem romantischen, viktorianischen Farmhaus unterbracht und entdecken das Farmgelände im offenen Fahrzeug, per Mountainbike oder Kanu.