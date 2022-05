Djebel Saghro und Wüsten-Trekking ab Marrakesch

1 . Tag Tagdilt (A) Nach dem Frühstück Fahrt über das Atlasgebirge, weiter entlang der Strasse der Kasbahs bis in die Hochebene von Tagdilt. Übernachtung bei einer Berber-Familie.

2-5 . Tag Trekking Djebel Saghro (F, M, A) Heute Morgen starten Sie Ihr Trekking-Abenteuer mit Ihrer Begleitmannschaft, die aus Maultieren, einem Koch und Ihrem lokalen Wanderguide besteht. Die 400 km lange Gebirgskette mit Gipfeln bis knapp 2800 m Höhe ist ein recht abgelegenes und spektakuläres Trekkinggebiet. Geprägt ist es von zerklüfteten Landschaften mit bizarren Felstürmen, gewaltigen Tafelbergen und tiefe Schluchten. Karge Höhenzüge und fruchtbare Oasen prägen die ursprüngliche Landschaft. Während den vier Wandertagen geht es unter anderem auf steilen Serpentinen-Wegen zum höchsten Pass Tizi’n Iferd (2500 m), durch das Herz der Bergkette über das Taggourt Plateau, in das Afourer-Tal (durch Flussbetten), vorbei an Oasen, Berber-Siedlungen und fruchtbare Täler, hinauf zum Kouaouch-Gipfel (2592 m), der höchste Punkt dieses Trekkings und vorbei an den beiden Ousdidene-Tafelbergen – die spektakulärsten Felsformationen im Saghro-Gebirge. Übernachtungen in mobilen Zelten und die letzte Nacht bei einer Berber-Familie. Täglich 5 – 6 Stunden Wandern.

6 . Tag Mhamid (F, A) Rückfahrt nach Marrakesch oder Weiterfahrt durch das 200 km lange palmengesäumte Drâa-Tal. Übernachtung in Mhamid.

7-9 . Tag Wüsten Trekking (F, M, A) Mit den Dromedaren und dem Nomadenguide machen Sie sich auf den Weg entlang des Drâa-Flusses Richtung grandiose Dünenlandschaft. Geniessen Sie die Ruhe, das Farbenspiel im Sand und die unendliche Weite. Sie hören lediglich das Knirschen des Sandes, welche durch den gemächlichen Gang der Dromedare verursacht wird. Abends geniessen Sie die Stimmung am Lagerfeuer unter sternenklarem Wüstenhimmel. Übernachtungen in mobilen Zelten und die letzte Nacht in einem komfortablen Wüstencamp. Täglich 3 – 5 Stunden Wandern.

10 . Tag Taroudant (F, A) Geniessen Sie einen atemberaubenden Sonnenaufgang über den Dünen der Erg Chegaga. Anschliessend Fahrt via den ausgetrockneten See Lac Iriki bis nach Taroudant. Übernachtung in Taroudant.