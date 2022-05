Dhow Palace

Mitten in der Altstadt, in der Nähe von diversen Restaurants und Souvenir-Läden, liegt das zu einem Hotel umgebaute, historische Handelshaus. Es bietet ein Restaurant, einen kleinen Pool im Innenhof und eine schöne Dachterrasse mit Blick über die Dächer Stonetowns. Ein Lift bringt die Gäste in die oberen Etagen des Hotels.