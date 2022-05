Beschreibung

Einleitung Ein Luxusstern in den Weinbergen Südafrikas. Das Delaire Graff Estate hat sich als eines der führenden Boutique-Hotels in der Region etabliert.

Lage Das Delaire Graff Estate befindet sich ca. 5 Minuten ausserhalb von Stellenbosch auf dem höchsten Gipfel des Helshoogte Mountain Passes und überblickt die beiden führenden Weingebiete Südafrikas, Stellenbosch und Franschhoek.

Angebot Das Estate lässt den Gästen keine Wünsche offen. Die Gourmetrestaurants Indochine (asiatische Küche) und Delaire Graff (regionale Küche, in der sich das typisch mediterrane Essen des Kaps widerspiegelt) vermitteln Gaumen-freude der höchsten Klasse. Die Wein-Lounge lädt zu genüsslichen Proben von mehrfach prämierten Weinen am gemütlichen Kamin ein und übermittelt mit nostalgischen Holzbalken eine entspannte und wohltuende Atmosphäre.



Der einzigartige und exklusive Luxus-Spa bietet eine atemberaubende Oase der Schönheit. Behandlungs-Suiten und ein moderner Fitness-Bereich einschliesslich einem Swimmingpool mit Jacuzzi umgeben von einer überwältigenden Gartenanlage bieten Erholung und ein unvergleichbares Ambiente. Den Gästen steht ein Gratis Transfer nach Stellenboch zur Verfügung.



Besonderen Wert legt das Delaire Graff Estate auf die Nachhaltigkeit. Der Stromverbrauch wird minimiert und Wasser wird gespart. Die Lodge setzt sich zudem mit dem Projekt F.A.C.E.T. (For Africa‘s Children Every Time) für benachteiligte Kinder ein.

Zimmer Alle Lodges liegen sehr privat auf dem grosszügigen Gelände des Delaire Graff Estate. Die Deluxe Garden Lodge verfügen über TV, Telefon, iPod-/iPad-Docking-Station, gratis Wireless-Internet, Minibar (Getränke inbegriffen), Buttlerservice, kleine private Küche, separater Wohnbereich, Terrasse und Planschpool (beheizbar). Sie haben einen hübschen Ausblick auf den Garten. Jeden Abend erhalten Sie einen Champagner und kleine Köstlichkeiten in Ihr Zimmer. Die Luxury Vineyard Lodge haben einen unvergleichlichen und atemberaubenden Blick über die nahe gelegenen Gebirge und die Weingebiete. Die neuen, makellos gestalteten Superior Suiten verfügen ebenfalls über eine private Terrasse mit Planschpool und wunderschönem Panoramablick über die Weinberge und sind mit 2 Schlafzimmern (Verbindungstüre) geeignet für Familien (Preise auf Anfrage).

Tipp vom Spezialisten Buchen Sie Ihren Aufenthalt im Luxury Zimmer und geniessen Sie einen spektakulären Ausblick über diese wunderschöne Weinregion.

Aktivitäten Auch sportliche Freizeitaktivitäten kommen hier nicht zu kurz. So können Sie auf einem der umliegenden Golfplätze Ihr Handicap verbessern oder Sie gehen zu den beliebten Sommerprogrammen der umliegenden Theater. Die zahlreichen Wanderwege in den umliegenden Bergen laden zu phänomenalen Spaziergängen und Ausritten ein. So können Sie die unvergleichliche Pflanzen- und Tierwelt beobachten oder die Natur beim Forellenangeln an den vielen idyllischen Plätzen der Umgebung geniessen. Wellness: Der einzigartige und exklusive Luxus-Spa bietet eine atemberaubende Oase der Schönheit. Vier Behandlungs-Suiten, ein Haarstudio und ein moderner Fitness-Bereich, einschliesslich einem beheizten Infinity Pool umgeben von einer überwältigenden Gartenanlage bieten Erholung und ein unvergleichbares Ambiente.