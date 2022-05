De Hoop Collection

Einzigartiges Naturreservat am Western Cape in einer unvergleichbaren Gegend und mit unzähligen Aktivitätsmöglichkeiten hinterlässt bei jedem Gast eine bleibende Erinnerung.

Im Reservat können gegen Gebühr diverse Aktivitäten unternommen werden wie Mountain Biking, Wandern, Eco Quad Biking und Vogelbeobachtungen. Nachts können in dieser abgelegenen Region bei klarem Wetter ideal die Sterne bestaunt werden. Jährlich zwischen Juli und November können vom Land aus die Glattwale beobachtet werden, welche in die Bucht kommen um Ihre Jungen zu gebären.



Das De Hoop Naturreservat ist bekannt für seine Vielzahl an Vogelarten und Säugetieren wie der seltene Buntbock und das Kap Bergzebra, welche hier heimisch sind. Das nahe gelegene Restaurant „Fig Tree“ ist täglich für alle Mahlzeiten und kleine Snacks geöffnet.