Das Dach Nordafrikas ab Marrakesch

Imlil/Toubkal Refuge (M, A)

Früh morgens werden Sie in Ihrem Riad in Marrakesch abgeholt und nach Imlil gefahren. Die erste Wander-Etappe (ca. 5 Std.) führt über zerklüftete Felsen und schmale Pfade vorbei am Dorf Aremd, wo die einheimischen Berber seit Generationen das karge Land bewirtschaften und Mais, Kartoffeln und Walnüsse anbauen. Begleitet auf dem Weg zum Toubkal Refuge (3207 m.ü.M) werden Sie von Ihrem Bergführer und von Maultieren. Übernachtung in der Lodge am Berg.