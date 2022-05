Mitten im üppigen Palmenhain von Skoura liegt Dar Ahlam, eine traditionelle Kasbah im marokkanischen Design mit spezieller Atmosphäre und viel Ruhe sowie Privatsphäre. Das Konzept heisst: Ihre Ferien, Sie bestimmen! Sie entscheiden spontan, wann Sie essen möchten und dann werden Sie jedes Mal an einen anderen Ort geführt, wie beispielsweise auf die Terrasse, in den Garten oder in eine der lauschigen Ecken in der Kasbah. Abends sehr romantisch mit Kerzenschein. Die Kasbah verfügt über einen gemütlichen Salon mit Cheminée und einen grossen Pool (25 m, beheizbar) im Garten. WiFi kostenfrei.