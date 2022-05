Dakhla Attitude Resort

Das äusserst beliebte Dakhla Attitude befindet sich direkt an der Lagune. Es verfügt über ein Hauptrestaurant, ein kleines à la carte Restaurant, eine Bar mit Terrasse und Lounge-Bereich, Billard, Shisha’s, regelmässiger Live-Musik etc. Tagsüber und gegen den Abend befindet sich der «Treffpunkt» in der Beach Bar mit Sonnenliegen und gemütliche Sitzgelegenheiten. Die Musik im Hintergrund, die Kitesurfer in der Lagune, einmalige Sonnenuntergänge – eine tolle Atmosphäre! WiFi im Hauptrestaurant kostenfrei.