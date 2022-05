Die moderne Lodge liegt in Plettenberg Bay nur gerade 5 Gehminuten vom schönen, kilometerlangen Robberg Strand entfernt. Das Zentrum von Plettenberg Bay mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und hervorragenden Restaurantes ist in wenigen Fahrminuten zu erreichen.

Mit offenen Räumen und Plätzen, natürlichem Licht, warmen Erdtönen kombiniert mit frischen, blauen Akzenten und modernen Abrundungen, bietet die Christiana Lodge eine Oase der Ruhe und Erholung für Ihre Gäste. Im Garten befindet sich ein kleiner Swimmingpool zur Erfrischung.



Die Unterkunft liegt ideal für diverse Ausflüge an der Garden Route. Besuchen Sie das Featherbed Nature Reserve in Knysna, das Elephant Sanctuary, Birds of Eden, Monkeyland oder den Tsitsikamma Nationalpark. Saisonal können Wal- und Delfinbeobachtungstouren per Boot gebucht werden. Mit offenen Räumen und Plätzen, natürlichem Licht, warmen Erdtönen kombiniert mit frischen, blauen Akzenten und modernen Abrundungen, bietet die Christiana Lodge eine Oase der Ruhe und Erholung für ihre Gäste. Im Garten befindet sich ein kleiner Swimmingpool zur Erfrischung.