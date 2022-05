Chole Mjini

Die individuell gestalteten Baumhäuser befinden sich in perfekter Harmonie mit der Umgebung im dichten Urwald. Sie sind offen, mit Moskitonetzen, Ventilator, Safebox, einer Veranda mit gemütlichen Sitzgelegenheiten gestaltet und verfügen über ein separates WC-Häuschen und einer Dusche in freier Natur.

Schnorcheln, Tauchen (Tauchschule in der Chole Bucht), SUP, Schnorcheln mit Walhaien (in der Saison), Fischen, geführte Spaziergänge.