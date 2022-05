An traumhafter Lage an einem eigenen privaten Quai an Kapstadts pulsierender Victoria & Alfred Waterfront gelegen und mit dem Tafelberg im Hintergrund gehört das Hotel Cape Grace mit seiner klassischen Aussenfassade und der luxuriösen Innenausstattung zu den besten Hotels Kapstadts.

Das zur „The Leading Hotels of the World" gehörende Hotel verbindet gekonnt Eleganz mit zeitgenössischem Luxus. Mit Panoramablick auf den Signal Hill bietet das "Signal Restaurant" eine einladende Umgebung direkt am Wasser, wo die Gäste frische Speisen mit einheimischen Zutaten geniessen können. Das Restaurant gehört zu den besten der Stadt und in der legendären „Bascule Whisky Wine & Cocktail Bar" haben Sie die Wahl aus über 400 verschiedenen Whiskys. Im obersten Stockwerk des Hotels, mit Panoramablick auf den Tafelberg, die Stadt und den Yachthafen, liegt das im afrikanischen Stil gehaltene Spa mit Sauna, Dampfbad und Regendusche, wo diverse Anwendungen und Massagen gegen Gebühr gebucht werden können. Des Weiteren verfügt das Hotel über einen Swimmingpool, einen Fitnessraum und eine Bibliothek. Das Hotel bietet gratis WirelessInternet. Parkmöglichkeiten sind vorhanden. Ein Privattransfer zu Zielen innerhalb eines 10 km Umkreises (Stadt und Strände) ist inklusive.