Canelands Beach Club

Mit seiner 180 Grad Panoramasicht auf den Indischen Ozean und den Sandstrand lädt die Lodge ihre Gäste ein, sich von der frischen Meeresbrise und dem wogenden Meer berauschen zu lassen und die Alltagssorgen zu vergessen. Verbringen Sie einige entspannte Tage am Meer oder unternehmen Sie einen Ausflug in die Metropole Durban.

Die wunderschöne Lodge liegt leicht erhöht am kilometerlangen Sandstrand der Dolphin Coast in Salt Rock nördlich von Durban. Die Stadt mit ihren zahlreichen Attraktionen erreicht man in 45 Fahrminuten. Zum Flughafen sind es rund 15 Fahrminuten. Die nächstgrössere Ortschaft Ballito mit zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten und Restaurants befindet sich wenige Fahrminuten entfernt.