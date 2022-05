Camel Trekking ab Mhamid

Im Geländewagen geht es durch die faszinierende Wüstenlandschaft der Erg Chegaga. Die Wüste beeindruckt mit bis zu 300 Meter hohen Dünen. Angekommen im Camp stärken Sie sich mit einem leckeren Mittagessen für den Nachmittag. Hier starten Sie Ihr Wüstenabenteuer: in Begleitung eines Nomaden und Ihrem Dromedar geht es in ca. 3 Stunden bis nach Erg Sadra. Übernachtung in einem mobilen Camp.

Bougouern/Loutid (F, M, A)

Nach einem reichhaltigen Frühstück führt Ihr heutiges Trekking (ca. 3 Stunden) durch die grandiose Dünenlandschaft, welche in den unterschiedlichsten Farben schimmert, bis nach Erg Bougern. Hier machen Sie einen Rast und das Mittagessen werden Sie in Form eines Picknicks einnehmen. Nachmittags geht es nochmals ca. 2 Stunden weiter bis Sie Ihr heutiges Tagesziel, Loutid, erreichen. Unterwegs geniessen Sie die Stille und hören lediglich das Knirschen des Sandes, welches durch den gemächlichen Gang der Dromedare verursacht wird. Abends im mobilen Camp geniessen Sie die einzigartige Stimmung am Lagerfeuer unter dem sternenklaren Wüstenhimmel. Übernachtung in einem mobilen Camp.