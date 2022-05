Buffelsdrift Game Lodge

Erleben Sie den südafrikanischen Busch im Herzen der Kleinen Karoo auf einer spannenden Safari oder begegnen Sie den aufgeweckten Erdmännchen in den frühen Morgenstunden.

Das Haupthaus der Lodge liegt direkt neben einem 5 Hektar grossen Wasserloch wo sich Hippos im kühlen Nass tummeln. Von der Holzterrasse rund um das Haupthaus sowie vom erfrischenden Swimmingpool aus geniessen die Gäste einen herrlichen Blick auf den See, den Busch und die vorbeiziehende Tierwelt. Die Lodge vermittelt ein typisch afrikanisches Ambiente. Im Restaurant werden köstliche Speisen zubereitet.



Es stehen eine Vielzahl an Aktivitäten auf dem Programm wie zum Beispiel Pirschafahrten, Interaktion mit Elefanten, Besuch einer Erdmännchen Familie oder Sternenbeobachtungen. Im Spa können Sie sich während der Siesta verwöhnen lassen. Das Reservat ist Heimat einer Vielzahl an Tieren wie Hippos, Elefanten, Giraffen, Zebras, Büffel und Antilopen.