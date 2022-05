Breezes Beach Club Zanzibar

Die Zimmer sind in mehreren zweistöckigen Gebäuden im grossen Garten untergebracht. Durch die unzähligen Palmen blickt man direkt auf den Ozean. Im Hauptrestaurant wird das Frühstück und Abendessen serviert, wobei diverse Themenabende für Abwechslung sorgen. Lunch wird im «Breakers Grill» mit Barbecue und Fischspezialitäten in Strandnähe angeboten. Indische Küche mit einem Swahili Touch und Meeresfrüchte geniessen die Gäste im «Sultans Table». Diverse Bars an schöner Lage, auch am grosszügigen Swimmingpool bieten Cocktails und weitere Erfrischungen. Die Boutique verfügt über ein grosses Angebot an Souvenirs. WiFi ist kostenfrei in den öffentlichen Bereichen verfügbar.