Boutique Hotel Matlai

Das traumhafte Hotel besteht aus zwei Villen, welche unmittelbar nebeneinander, direkt am weissen Sandstrand liegen. Vor beiden Villen befindet sich je ein Infinity-Pool mit Blick aufs Meer. Gäste wählen ihre Mahlzeiten aus einem breiten Menu aus und können diese an einem von ihnen gewünschten Ort (am Meer, im Garten, am Pool, im Zimmer) einnehmen. Auch bezüglich Essenszeiten herrscht völlige Flexibilität. Die «Bar & Restaurant Zatiny by Matlai» in Strandnähe versorgt die Gäste mit kühlen Drinks, während sie die Aussicht geniessen oder Dart und Tischfussball spielen können. Auf Nachhaltigkeit wird grossen Wert gelegt und viele Produkte werden aus der Region bezogen. Eine kleine Bibliothek und Gesellschaftsspiele sind im Hotel ebenfalls verfügbar.