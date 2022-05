Beverly Hills Hotel

Das Beverly Hills wurde komplett renoviert und erstrahlt in neuem Glanz und Luxus. Das Hotel verfügt über eine atemberaubende Aussicht auf den Indischen Ozean und eine gepflegte Gartenanlage. Erholen Sie sich im grossen Swimmingpool oder geniessen Sie das warme Meer und die Sonne am Strand. Der Strand lädt zu langen und romantischen Spaziergängen ein. Das Hotel bietet dem Gast einen gut ausgerüsteten Fitnessraum. Im modern eingerichteten Elements Cafe mit relaxter Atmosphäre werden leichte Gerichte angeboten. Das bekannte „Sugar Club" Restaurant besticht mit einem ausgiebigen Frühstücksbuffet sowie einem eleganten Ambiente abends. Die Vista Bar mit Terrasse ist der ideale Ort für einen Apéritif mit Blick auf den Pool und das Meer. In der stilvoll dekorierten Lounge lässt sich der traditionelle Hightea mit Blick auf den Ozean geniessen. Das Beverly Hills hat neuerdings 2 Pavillions am Pooldeck, wo ganztägig Massagen und Beauty Behandlungen buchbar sind mit Blick auf das Meer. In Umhlanga findet man zudem unzählige Aktivitäten wie Hochseefischen, Tauchen, Reiten, Golf, Segeln sowie Ausflüge in die Nationalparks in der weiteren Umgebung. Viele Restaurants und Shops sind zu Fuss zu erreichen.