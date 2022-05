Baraza Resort and Spa

Das Hotel wurde im lokalen Stil mit vielen arabischen Elementen erbaut und beeindruckt seine Gäste durch handgefertigte Holzmöbel und Antiquitäten aus der Region. Die Mahlzeiten werden in unterschiedlichen Orten wie dem Open-Air Restaurant «Livingstone Terrace» oder im stilvollen «Sultans Dining Room» serviert. Die orientalisch angehauchte «Dhahabu Bar & Lounge» eignet sich bestens für einen Drink vor dem Essen. Am grossen Pool lässt es sich auf Liegestühlen oder gedeckten Pavillons wunderbar ausspannen.

Die luxuriösen Ocean Front One Bedroom Villen (148 m2) im Swahili-Stil liegen in Strandnähe und verfügen über ein grosses Schlafzimmer mit angrenzendem Wohnraum, Ankleidezimmer, grosses Badezimmer mit freistehender Badewanne, Dusche, TV, DVD-Player, Minibar, Tee- und Kaffeekocher, Tagesbett im Zimmer und auf der Terrasse inkl. einem Plunge-Pool. Die One Bedroom Villen sind identisch und in die tropische Vegetation integriert. Die Sultan Two Bedroom Villen (193 m2) liegen im hinteren Teil der Anlage und bieten ein zweites Schlaf- und Badezimmer. Das zusätzliche Zimmer ist kleiner, das zweite Badezimmer nur mit Dusche – ideal für Familien. Die Garden View Two Bedroom Villen unterscheiden sich durch die Raumaufteilung und Lage. WiFi ist kostenfrei verfügbar.