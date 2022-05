Banyan Tree Tamouda Bay

Das renommierte "Banyan Tree Spa" bietet eine grosse Auswahl an verschiedensten Körperbehandlungen, Pool (beheizbar), Yoga Pavilion, Fitnesscenter.

Die grosszügigen Pool Villen sind elegant eingerichtet und bieten viel Privatsphäre. Sie verfügen über Badewanne und Dusche, Fön, Klimaanlage, Tee-/Kaffee-Kocher, TV, Minibar, Safe, einen separaten Wohnbereich und einen Pool im Garten. Die Villen sind wie folgt unterteilt: 42 Bliss Pool Villen (203 m2), 16 Serenety Pool Villen (203 m2, grössere Terrasse), 16 Harmony Pool Villen (233 m2, zusätzlich mit Küchenecke und Jacuzzi, näher am Strand), 5 2 Bedroom Harmony Pool Villen (393 m2, mit zwei Schlaf-und Badezimmer, gemeinsamen Wohn-und Essbereich, weiterer Essbereich auf der Terrasse), 5 2 Bedroom Harmony Sea View Pool Villen (421 m2, am Meer), 8 2 Bedroom Beachfront Pool Villen (421 m2, am Strand).