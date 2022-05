Das Amlougui House ist das Zuhause von Ibrahim und seiner Familie, die seit fünf Generationen in diesem Dorf leben und seit Sommer 2018 auch Gäste herzlich empfangen. Das Haus ist im traditionellen Berber-Stil gebaut. Sprich die Kühe, Ziegen und Hühner leben im Erdgeschoss, während die Familie im ersten Stock wohnt und für die Gäste wurde die oberste Etage eingerichtet. Diese bietet 3 einfache, kleine Zimmer mit Heizgerät, ein Gemeinschaftsbad (ohne Heizung) mit Dusche (heiss Wasser) und WC, einen gemütlichen Aufenthaltsraum mit Cheminée und eine tolle Terrasse mit Panoramablick über das Dorf und die beeindruckende Bergwelt.





Diese Unterkunft unterscheidet sich nicht nur in der Art und Weise Ihres Aufenthaltes, sondern auch darin, wie Sie das Leben und die Kultur der Berber erleben können. Ibrahim und seine Familie bieten Ihnen hierzu verschiedene Möglichkeiten, um mit Ihnen zusammen Zeit zu verbringen:



– Kochen: Lernen Sie wie man eine traditionelle, marokkanische Tajine und ein Couscous zubereitet, inkl. Brot backen.



– Ernten: Wenn Sie Zeit in der Natur verbringen möchten, können Sie mit Ahmed (Ibrahim’s Vater) Früchte pflücken.



– Gras schneiden: Abends schneiden Sie auf den Feldern mit einer Sichel Gras, sammeln alles auf und tragen es traditionell auf dem Rücken nach Hause.



– Einen Teppich knüpfen: Die seltene Gelegenheit, mit einer Frauen-Kooperative an einem Teppich zu arbeiten, wird ein unvergessliches Erlebnis.



– Henna: Die Künstlerinnen im Dorf malen Ihnen ein Henna auf Ihre Hände. Dieses typische «Berber Henna» wird Sie für eine Weile begleiten.



– Berber Markt: Jeden Montag können Sie mit der Familie den nah gelegenen lokalen Markt besuchen, ein ganz besonderes Erlebnis.



– Kunst und Handwerk: Sie besuchen eine Keramik-Werkstatt, wo Sie die lokale Handwerkskunst kennenlernen und auch selbst eine Tajine auf dem Drehteller formen können.



– Berber Museum: In einem kleinen, privaten Berber Museum erfahren Sie mehr über die Geschichte der Berber. – Hammam: Besuchen Sie mit der Familie ein authentisches, lokales Hammam.