African Explorer "Juwel der Wüste" ab Kapstadt

1 . Tag Abflug Abends Abflug mit Swiss ab Zürich Richtung Südliches Afrika.

2 . Tag Ankunft in Kapstadt Mit einmal Umsteigen erreichen Sie Kapstadt wo Sie Ihre Reiseleitung am Flughafen empfängt. Am Nachmittag lernen Sie Kapstadt auf einer Stadtrundfahrt kennen.

3 . Tag Abfahrt des African Explorer Am Vormittag heisst es „Einsteigen bitte!" wenn Ihr Sonderzug den Bahnhof von Kapstadt verlässt. Sie fahren durch die weiten, offenen Ebenen der Grossen Karoo. bis zum kleinen, viktorianischen Ort Matjiesfontein.

4 . Tag Auf ins Hinterland Geniessen Sie die vorbeiziehende Landschaft und erfahren Sie mehr über Ihr Reiseziel bei den interessanten Bordvorträgen

5 . Tag Augrabies Falls Nationalpark In Upington verlassen Sie den Zug und fahren per Bus zu den bekannten Augrabies Falls. Anschliessend erfolgt die Weiterfahrt per Zug.

6 . Tag Fish River Canyon Per Bus fahren Sie durch unberührte Halbwüstenlandschaft zum Fish River Canyon. Der zweitgrösste Canyon der Welt gehört zweifellos zu den Naturwundern im Südlichen Afrika. Wer möchte, kann eine Kurzwanderung am Canyon- Rand unternehmen. Zurück an Bord Ihres Zuges können Sie bei einer Biltong-Probe die beliebtesten Arten des Trockenfleisches kennen lernen.

7 . Tag Geisterstädte und Lüderitz Ab Aus reisen Sie per Bus nach Kolmanskop, wo 1908 die ersten Diamanten in Namibia gefunden wurden. Das Schattenspiel der verlassenen Gebäude im hellen Sand und die allgegenwärtige Stille machen einen Spaziergang durch die Geisterstadt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Anschliessend fahren Sie weiter zur Lüderitz- Halbinsel bis zum bekannten Kreuz des portugiesischen Eroberers Bartholomäus Diaz. Später kehren Sie zurück zum Zug nach Aus.

8-9 . Tag Namibwüste Per Bus fahren Sie von Mariental zum Namib- Naukluft-Nationalpark. Tauchen Sie zwei Tage lang in die Ruhe und Weite der urtümlichen Landschaft der ältesten Wüste der Welt ein. Die frühen Morgenstunden sind die beste Zeit, die orange leuchtenden Dünen der Namib im Farbenspiel des Morgenlichts zu erleben. Zum Sonnenuntergang können Sie eine romantische Fahrt durch die Wüstenlandschaft geniessen (Ausflugspaket). Sie übernachten in einer Lodge in der Namibwüste.

10 . Tag Walvisbay und Swakopmund Ca. 5 Stunden dauert die Busfahrt nach Swakopmund an die Atlantikküste, das vielerorts an eine deutsche Kleinstadt erinnert. Am Nachmittag bleibt Zeit für einen Bummel über die Uferpromenade, bevor Sie abends wieder an Bord Ihres Zuges erwartet werden.

11 . Tag Spitzkoppe Früh am Morgen verlässt Ihr Zug Swakopmund und fährt zurück Richtung Osten. Unterwegs hält Ihr Zug für einen Ausflug zur 1700 m hohen Spitzkoppe (Ausflugspaket).

12 . Tag Etosha Nationalpark Per Bus fahren Sie zum südwestlichen Eingang des Etosha-Nationalparks, welchen Sie von Südwest nach Osten durchqueren. Auf der Fahrt passieren Sie diverse Wasserlöcher, die oftmals von Tieren frequentiert werden. Gegen Abend kommen Sie in Ihrer Lodge an, die sich in der Nähe des Parks befindet.

13 . Tag Auf Safari im Etosha Nationalpark Vormittags begeben Sie sich auf eine Pirschfahrt im offenen Safarifahrzeug (Ausflugspaket) in den Etosha-Nationalpark um mit etwas Glück Elefanten, Löwen und andere Wildtiere aus der Nähe zu beobachten. Am Nachmittag erfolgt die Rückfahrt Richtung Süden mit dem Zug.

14 . Tag Windhoek Am frühen Morgen führt die Bahnreise durch private Wildfarmen und nicht selten sind Giraffen, Springböcke und Strausse neben den Schienen zu beobachten. Am späten Vormittag rollt Ihr Zug schliesslich in den Windhoeker Bahnhof ein. Auf einer Stadtrundfahrt erleben Sie die Sehenswürdigkeiten der Hauptstadt Namibias. Anschliessend besuchen Sie in den Townships von Katutura ein Selbsthilfe-Projekt für Frauen. Fahrt zu Ihrem Hotel und Abschiedsabendessen.

15 . Tag Abschied von Afrika Vormittags bleibt Ihnen Zeit zur freien Verfügung. Am Mittag heisst es Abschied nehmen von Ihrer Reiseleitung, bevor Sie mit einmal Umsteigen zurück in die Schweiz fliegen.