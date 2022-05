Abenteuer Safari ab Johannesburg

Region Krüger Nationalpark

Am frühen Morgen verlassen Sie die Weltmetropole Johannesburg und fahren in die Provinz der aufgehenden Sonne, Limpopo. Die Reise führt durch die malerischen Orte Dullstroom und Lydenburg. Im Laufe des Nachmittags treffen Sie in Ihrer Lodge ein. Sie erleben bereits die erste Pirschfahrt im offenen Safarifahrzeug. Erkunden Sie mit einem ausgebildeten Ranger dieses tierreiche Gebiet.