Abalone Guest Lodge

Die kleine und persönlich geführte Guest Lodge befindet sich nur wenige Fahrminuten vom Zentrum entfernt, mit atemberaubender Sicht auf den Ozean. Die Wale können in der Ferne vom eigenen Balkon aus beobachtet werden.

Die Lodge bietet ihren Gästen ein kleines Paradies. Um sich verwöhnen zu lassen steht ein Spa-Bereich mit Sauna zur Verfügung. Das Haupthaus verfügt über eine Terrasse mit kleinem Swimmingpool. In der Lounge können sich die Gäste treffen und ihre Erlebnisse austauschen. Die Lodge liegt direkt an einem bekannten Wanderweg. Gratis Wireless-Internet ist in der gesamten Lodge verfügbar.