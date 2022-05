Usbekistan Städtereisen

Reisen in den Orient, da denken viele an Ägypten, Dubai, Muscat oder das alte Persien. Doch auch im zentralasiatischen Usbekistan erwartet Sie viel orientalisches Flair. Wer die antiken Städte Usbekistans besucht, fühlt sich wie in einem Traum aus 1001 Nacht, als die Karawanen entlang der alten Handelsstrasse von China bis Europa zogen. Samarkand, Tashkent als Hauptstadt, Buchara: Die Namen dieser Städte nahe dem Kaukasus klingen wie Musik in den Ohren. Bei Usbekistan Rundreisen sind Usbekistans orientalische Städte und die antike Seidenstrasse die Hauptattraktionen. Selbst in Usbekistans Haptstadt Taschkent ist viel orientalisches Ambiente zu finden, gemischt mit einem Hauch Sozialismus aus der Zeit der Sowjetunion, zu der das Land bis 1989 gehörte. In Taschkent befindet sich der Flughafen. Die quirlige Stadt ist daher idealer Start- und Endpunkt für jede Usbekistan Rundreise. Hier lohnt sich ein Stadtrundgang zu den bedeutendsten Sehenswürdigkeiten: Jammi Moschee, Altstadt und Mustakillik Platz. Wer eine authentische Zeitreise zurück in frühere Kulturen unternehmen will, sollte die grossartigen Kulturhighlights Usbekistans besuchen, die wir Ihnen hier im Überblick vorstellen. Empfehlenswert ist auch eine Übernachtung in einer Jurte in der Wüste. Usbekistan Spezialisten unterbreiten Ihnen gerne einen unverbindlichen Rundreisevorschlag für Ihre Usbekistan Reise.