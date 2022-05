Die Abteile sind geräumig und die Sessel bequem: Machen Sie es sich gemütlich, während vor dem Zugfenster faszinierende Landschaften, majestätische Gebirgszüge, Ortschaften und verheissungsvoll klingende Städte vorbeigleiten. Usbekistan Bahnreisen sind eine ideale Möglichkeit, um das Land intensiv zu erfahren. Während des Tages sind Sie an Bord legendärer Extrazüge wie dem Golden Eagle, Zarengold oder dem luxuriösen Orient Silk Road Express unterwegs. Nachtstopps sind in Städten eingeplant, in denen Sie in bequemen Hotelzimmern übernachten. Einige Reiserouten verbinden Usbekistan mit anderen Ländern der Region. Der Orient Silk Road Express Zug ist abwechslungsweise in den weiten Steppen Kasachstans, den glühenden Wüsten Turkmenistans oder bei den historischen Städten entlang der usbekischen Seidenstrasse unterwegs. Aber auch Kirgistan und Tadschikistan werden angesteuert. Keine andere Reiseart bietet Ihnen einen vergleichbaren Stil und ein einmaliges Ambiente, wie Sie es auf luxuriösen Usbekistan Bahnreisen geniessen. Das gesellschaftliche Erlebnis mit Mitreisenden aus aller Welt, eine kulinarische Vielfalt und Busausflüge zu Sehenswürdigkeiten, die abseits der Bahnlinien liegen, machen den weiteren Reiz dieser beschaulichen Art zu reisen aus. Unsere Spezialisten zeigen Ihnen die unterschiedlichen Züge und Routen dieser Bahnreisen gerne auf. Vereinbaren Sie noch heute Ihren persönlichen Beratungstermin. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.