Almaty Reisen

Almaty, Stadt der Äpfel, ist ein aussergewöhnliches Reiseziel. Die Stadt Almaty, das ehemalige Alma-Ata, ist das kulturelle, wirtschaftliche und politische Zentrum von Kasachstan. Eine Reise nach Almaty ist deshalb ein besonderes Erlebnis und gibt Ihnen die Möglichkeit, die vielen Sehenswürdigkeiten und das reiche kulturelle Leben der Stadt zu geniessen. Dort, wo sich heute die grösste Stadt Kasachstans erstreckt, siedelten bereits im 7. vorchristlichen Jahrhundert verschiedene antike Volksstämme. Spätestens nach dem 10. Jahrhundert gab es dort mehrere grössere Siedlungen, die sich zur Stadt Almatu zusammenschlossen. Diese wurde dann im 14. Jahrhundert durch die Mongolen vollständig zerstört. In Verbindung mit dem Niedergang des Handels an der Seidenstrasse fiel Almatu dem Vergessen anheim und die Russen nutzen die verbliebenen Ruinen zum Aufbau der Stadt Werny. In den 1920er Jahren wurde Werny in Alma-Ata und 1993 schliesslich in Almaty, die Stadt der Äpfel, umbenannt. Reisen nach Almaty sind immer noch etwas Besonderes und garantieren Ferienerlebnisse abseits des Alltäglichen. Allerdings bedarf eine Reise in ein Land wie Kasachstan sorgfältiger Planung und guter Organisation. Unsere Kasachstan Spezialisten verfügen über Kontakte, Erfahrungen und Expertise und freuen sich darauf, Ihnen ein individuelles Angebot für Ihre massgeschneiderten Almaty Ferien zu unterbreiten.