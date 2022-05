Tamarindo Diria Beach Resort

Beschreibung

Einleitung Die Lage des Hotels Tamarindo Diria direkt am schönen Strand von Tamarindo ist etwas Besonderes. Freuen Sie sich auf Strand, exzellente Surfbedingungen und spektakuläre Sonnenuntergänge über dem Pazifischen Ozean.

Lage Direkt am Strand in Guanacaste, in der Nähe einiger Restaurants, Bars und Geschäfte im lebhaften Ort Tamarindo. Von San José aus sind es ca. 5 Fahrstunden, der lokale Flugplatz liegt 15 Minuten entfernt.

Angebot Das Hotel besteht aus einem Hauptgebäude in dem sich die Rezeption befindet und einem linken und rechten Flügel. Hier ist auch der Swimmingpool für Erwachsene und ein angrenzender Kinderpool. Die weitläufige Gartenanlage trennt das Hauptgebäude vom Strand. Zu den weiteren Annehmlichkeiten gehören mehrere Restaurants mit nationaler und internationaler Küche. Die Bar bietet erfrischende Getränke an. Sportbegeisterte Gäste können ein Surfbrett ausleihen oder Unterricht im Surfen nehmen. In der Nähe befinden sich zwei Weltklasse Golfplätze und die Gäste können auf der privaten Driving Range des Hotels Ihre Abschläge üben. Ein Tennisplatz und ein Fitnesscenter runden das Angebot ab.



Sport gegen Gebühr: Wassersportarten am Strand, Golf in der Nähe.



Kinder: sind willkommen.