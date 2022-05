Selva Bananito ab Puerto Limon

Bananito (Salon Delia) - Lodge (M, A)

Der Jeep der Lodge holt Sie in Bananito ab.Weiter geht es mit einem geländegängigen Fahrzeug über holprige Pisten durch Flüsse und Bäche bis zur Lodge. Nach einem Willkommensdrink und dem Mittagessen haben Sie die Möglichkeit, sich in den Hängematten der komfortablen Lodge zu entspannen oder einen fakultativen Ausflug zu unternehmen. Abendessen in der Lodge.



Hotel-Info: 11 Bungalows



Lage: Die Lodge befindet sich mitten im Regenwald, an der südlichen Karibikküste, zwischen Cahuita und Puerto Limón gelegen. Von San José sind es ca. 3 Fahrstunden.



Angebot: Die Selva Bananito Lodge ist ein vorbildliches ökologisches Projekt, das mit sanftem Tourismus den Regenwald zu schützen versucht. Das Abendessen wird bei romantischem Kerzenlicht serviert.



Zimmer: Die Bungalows bieten Dusche/WC (solargeheiztes Wasser) und grosse Terrassen mit Hängematten. Die Superior Bungalows sind etwas grössen und bieten spektakuläre Ausblicke.