Die Selva Bananito Lodge ist ein vorbildliches ökologisches Projekt, das mit sanftem Tourismus den Regenwald zu schützen versucht. Das Abendessen wird bei romantischem Kerzenlicht serviert. [b][/b]







1. Tag: San José - Bananito



Fahrt von San José durch den Braulio Carillo Nationalpark zur kleinen Ortschaft Bananito, ein wichtiger Ort für die Bananenproduktion. Weiter geht es mit einem geländegängigen Fahrzeug über holprige Pisten durch Flüsse und Bäche bis zur Lodge. Nach einem Willkommensdrink und dem Mittagessen haben Sie die Möglichkeit, sich in den Hängematten der komfortablen Lodge zu entspannen oder einen fakultativen Ausflug zu unternehmen. Abendessen in der Lodge.







2. Tag: Bananito



Zusammen mit Ihrem Naturführer wandern Sie nach dem Frühstück auf Dschungelpfaden ca. zwei Stunden durch den Wald und geniessen die schöne Landschaft. Gegen eine Extragebühr können Sie diese Wanderung auf 6 Stunden ausdehnen und einen beeindruckenden Wasserfall besuchen. Hier bietet sich zusätzlich eine ganz besondere Erfrischung an: Abseilen im Wasserfall. Den ganzen Tag beobachten Sie die Natur und die vielfältige Vogelwelt.







3. Tag: Bananito - San José



Am Vormittag werden Sie mit dem 4x4-Fahrzeug wieder nach Bananito gebracht, von wo aus Sie mit dem Sammelbus zurück nach San José in Ihr Stadthotel fahren. Auf Wunsch können Sie auch mit dem Sammelbus zu einem Hotel an der Karibikküste fahren.