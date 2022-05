Secrets Papagayo Costa Rica

In diesem All inklusive Hotel gibt es alles, was das Herz begehrt. Entspannen Sie sich im schönen Poolbereich. In den vier A-la-Carte Restaurants, der Cafeteria und den fünf Bars wird eine breite Auswahl an Gourmetgerichten und leckeren Drinks serviert. Das Hotel bietet einen 24-Stunden Zimmerservice und eine täglich aufgefüllte Minibar sowie eine Bedienung am Pool und am Strand. Tages- und Abendunterhaltung sorgen für Abwechslung. Den Gästen stehen ausserdem voll ausgestattete Konferenzräume, ein Souvenirshop und ein Wäscheservice zur Verfügung. Das WLAN ist kostenlos. Nutzen Sie das gut ausgestattete Fitnesszentrum oder entspannen Sie im schönen Spa Bereich.



Sport/Wellness inbegriffen: Tennisplätze, Fitnessraum, Volleyball, Yoga, Schnorcheln, Boccia, Wassergymnastik.



Gegen Gebühr: Anwendungen im Spa, Reiten, Tauchen, diverse Ausflüge welche vor Ort angeboten werden.