Playa Nicuesa Rainforest Lodge

Beschreibung

Einleitung Die Playa Nicuesa Lodge gehört zu den besten Unterkünften in der Region des Golfo Dulce. Die umweltfreundliche Lodge liegt in einem 165 Hektar grossen Privatreservat in einer ursprünglichen Region an der Pazifikküste. Die Lodge steht für Erhaltung und die Harmonie der natürlichen Umgebung.

Lage Die Lodge liegt versteckt am zum Schwimmen geeigneten und von Dschungel umgebenen Kieselstrand von Nicuesa im Piedras Blancas Nationalpark. Die Anreise erfolgt von Golfito in einer ca. 40-minütigen Bootsfahrt. Golfito ist von San José per Flugzeug oder Auto erreichbar.

Angebot Die Lodge ist sehr stilvoll mit natürlichen Materialien eingerichtet. Im zweistöckigen Hauptgebäude befinden sich das Restaurant und eine Bar mit grosser Terrasse, welche einen tollen Blick über den Golfo Dulce und den Regenwald bietet. Entspannen Sie sich nach einem abenteuerlichen Tag bei einem Yogakurs oder in der Hängematte, bevor Sie das Abendessen im romantischen Restaurant geniessen.







Sport / Aktivitäten:



Im privaten Reservat können Sie die interessante Umgebung entdecken und die Flora und Fauna bestaunen. Erkunden Sie den Piedras Blancas Nationalpark per Boot. In der Nähe locken Wasserfälle mit natürlichen Swimmingpools. Weitere sportliche Aktivitäten sind Schnorcheln, Fischen, Kajak fahren und Reitausflüge.

Zimmer Die privaten Cabins der Lodge und das Mango Gästehaus mit seinen vier Zimmern bieten viel Privatsphäre und Komfort. In allen Zimmern finden Sie einen Ventilator, eine private Terrasse und eine Freiluft-Gartendusche.