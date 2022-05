Pirate Cove

Die gemütliche, kleine Lodge unter Schweizer Leitung liegt nahe am Ort Drake Bay und der Mündung des Río Drake in den Pazifik. Hier geniessen Sie einen unbeschwerten Aufenthalt und eine sehr persönliche Betreuung.

Auf der Osa-Halbinsel, in der Nähe eines unberührten Sandstrands gelegen. Nach San José sind es 7 Fahrstunden. Die Anreise erfolgt am einfachsten per Flugzeug von San José nach Drake Bay oder Palmar Sur.