Pacuare Lodge ab Turrialba

San José - Pacuare Lodge (M, A)

Sie werden am frühen Morgen in San José abgeholt. Im Minibus fahren Sie bis zum Ufer des Pacuare Flusses. Nach einer Instruktion zum Rafting besteigen Sie die Boote und erreichen nach ca. 1,5 Stunden die Lodge. Hier geht das Abenteuer weiter: Keine Fahrzeuge, Elektrizität oder Strassen stehen mehr zur Verfügung. Am Nachmittag haben Sie die Möglichkeit an einer Canopytour oder einer Wanderung zum Wasserfall teilzunehmen. Ruhesuchende entspannen sich in einer der Hängematten oder auf der eigenen Terrasse. Das köstliche Abendessen geniessen Sie in romantischem Ambiente bei Fackel- und Kerzenlicht.