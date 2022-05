Na Balam Beach Hotel

Im Hotel Na Balam entspannen Sie am Schwimmbad mit Jacuzzi und relaxen in Hängematten unter schattenspendenden Palmen. Zwei Restaurants sorgen für kulinarische Abwechslung. Das Zazil Ha Restaurant serviert typische Maya-Gerichte und ist auch für seine vegetarischen Spezialitäten bekannt. Mexikanische Snacks erhalten Sie an der Strandbar Palapa, von der aus Sie wunderbare Sonnenuntergänge bewundern können. Das Lotus Spa bietet Behandlungsmöglichkeiten am Schwimmbad und am Strand. Gratis WLAN gratis im Bereich der Lobby.



Sport gegen Gebühr:



Yogakurse in der hoteleigenen Yogaschule



Kinder: sind willkommen