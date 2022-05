Mietwagenreise Costa Rica Total ab San José City

Ankunft in San José und Transfer ins Hotel.

Heute fahren Sie in die Provinz Guanacaste, die Sonnenstube Costa Ricas. Das Gebiet um den aktiven Vulkan Rincón de la Vieja zeichnet sich durch weitläufige, savannenähnliche Landschaften aus.

Weiterfahrt nach La Fortuna, welches am Fuss des majestätischen Vulkans Arenal liegt und zu einen der beliebtesten Regionen Costa Ricas zählt. Zahlreiche Attraktionen wie Thermalquellen, Wasserfälle und Naturpfade warten darauf, entdeckt zu werden.

La Fortuna Nationalpark (F)

Am Morgen Wanderung am Fusse des Vulkans Arenals durch den Dschungel über alte und neue Lavafelder. Am späten Nachmittag Aufbruch zu einer spannenden Nachtwanderung.