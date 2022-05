Mietwagenreise Costa Rica für die Familie ab San José City

Ankunft in San José und Transfer ins Hotel.

San José - Tortuguero (F, M, A)

Fahrt durch den Braulio Carrillo Nationalpark ins Karibikflachland. Danach geht es vorbei an Bananenplantagen bis zur Anlegestelle am Fluss. Bootsfahrt zur Lodge im Tortuguero Nationalpark. Am Nachmittag besuchen Sie das farbenfrohe Dorf Tortuguero.