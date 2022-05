Mietwagenreise Costa Rica Classic ab San José City

1 . Tag San José - Alajuela Individuelle Ankunft in San José und Transfer ins Hotel.

2 . Tag Alajuela – Doka – Alajuela (F) Besuchen Sie heute eine Kaffeeplantage und nehmen Sie an einer Kostprobe teil oder Sie bestaunen die prächtigen La Paz Wasserfälle inmitten des Regenwaldes und machen erste Bekanntschaft mit der einzigartigen Flora und Fauna Costa Ricas.

3 . Tag Alajuela - Guápiles - Tortuguero (F, M, A) Fahrt durch den Braulio Carillo Nationalpark ins Karibikflachland. Dann geht es vorbei an Bananenplantagen bis zur Anlegestelle am Fluss. Bootsfahrt durch üppige Mangrovensümpfe zur Lodge im Tortuguero Nationalpark. Nachmittags Gelegenheit das Dorf Tortuguero zu besuchen.

4 . Tag Tortuguero Nationalpark (F, M, A) Erleben Sie heute eine eindrückliche Kanalfahrt durch den Dschungel. Sie können Affen, Faultiere, Schildkröten, Leguane oder verschiedenste Vogelarten beobachten.

5 . Tag Tortuguero - Selva Bananito (F, M, A) Sie kehren per Boot nach Caño Blanco zurück und fahren von dort aus über eine abenteuerliche Strasse mit Flussüberquerungen zu Ihrer Lodge in Selva Bananito. Nach Ihrer Ankunft haben Sie die Möglichkeit an einem fakultativen Ausflug teilzunehmen.

6 . Tag Selva Bananito (F, M, A) Zwei Aktivitäten sind in der schönen Naturlodge, die 100% nachhaltigen Tourismus verfolgt im Preis eingeschlossen. Zum Beispiel: geführte Wanderungen, Naturlehrpfad, Unterricht im Baumklettern oder Reittour. Weitere Touren können vor Ort dazugebucht werden.

7 . Tag Selva Bananito - Turrialba (F) Mietwagenübernahme und Fahrt nach Turrialba. In dieser hügeligen Gegend wird neben Kaffee hauptsächlich Zuckerrohr angebaut. Nachmittags besichtigen Sie Guayabo, die Stadt der Ureinwohner. Die bedeutendste archäologische Stätte des Landes liegt in herrlicher Natur am Fuss des Vulkans Turrialba.

8 . Tag Turrialba - Dominical (F, M) Über Cartago geht es zum höchsten Pass Costa Ricas, dem Cerro de la Muerte auf rund 3400 m.ü.M. Auf einer Wanderung erproben Sie Ihr Glück, den Königsvogel Quetzal zu sichten.

9 . Tag Dominical (F) Nach dem Frühstück fahren Sie aufs offene Meer hinaus bei einem unvergesslichen Bootsausflug, um nach Walen und Delfinen Ausschau zu halten. Wale können hier etwa 9 Monate pro Jahr von August - April beobachtet werden.

10 . Tag Dominical (F) Vormittags Besuch der Hacienda Barú, deren Pfade sowohl an typischen Kakaopflanzungen und Viehweiden vorbeiführen, als auch in Reste von Primärwäldern eindringen und durch Sumpfgebiete und Mangrovenwälder führen. Nachmittags können Sie sich an einem der Strände rund um Dominical entspannen.

11 . Tag Dominical - Monteverde (F) Heute besuchen Sie den bekannten Manuel Antonio Nationalpark. Die dichte Vegetation reicht bis zu den hellen Stränden. Über Pfade können Sie den Regenwald erkunden. Nebst Nasenbären, Gürteltieren und Vögeln können hier auch Totenkopf-Äffchen beobachtet werden. Anschliessend Weiterfahrt in die Nebelwaldregion von Monteverde.

12 . Tag Monteverde (F) Auf Wanderungen lernen Sie die aussergewöhnliche Flora und Fauna kennen. Eine ungeheure Vielfalt an Vögeln ist hier zu beobachten. Aber auch die moosbehangenen und mit vielen Aufsitzerpflanzen versehenen Bäume, riesige Farne und Dschungelpalmen heben sich hervor. Von den berühmten Hängebrücken aus haben Sie am Nachmittag einen atemberaubenden Ausblickaus der Vogelperspektive auf die Wälder.

13 . Tag Monteverde – La Fortuna (F) Sie verlassen den Nebelwald und fahren auf holpriger Strasse bis nach Tilarán und weiter entlang des Arenalsee zum Städtchen La Fortuna, welches am Fusse des Vulkans Arenals liegt. Bei gutem Wetter wird Sie der majestätische und wunderschöne Vulkan Arenal schon von Weitem begrüssen. Staunen Sie über den nahezu perfekten, kegelförmigen Krater.

14 . Tag La Fortuna (F) Geniessen Sie eine der besten Aussichten auf den Vulkan Arenal während einer Wanderung am Fusse des Vulkans. Die Wanderung beginnt an einem Wanderweg nahe beim Vulkan, führt Sie durch den Dschungel und über alte und meue Lavafelder. Die letzte besonders grosse Eruption fand 1968 statt.

15 . Tag La Fortuna – San José (F) Die Fahrt nach San José, vorbei an vielen kleinen Dörfer und über eine Bergkette, dauert etwa 3.5 Stunden. Unterwegs können Sie das Handwerkerdorf Sarchi besuchen, in dem die für Costa Rica typischen Ochsenkarren hergestellt werden. Mietwagenrückgabe.