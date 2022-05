Lapa Rios Lodge

Die luxuriöse Lodge ist auf der Osa Halbinsel gelegen, in einem der letzten küstennahen Regenwälder Zentralamerikas. Das 1'000 ha grosse private Naturschutzgebiet Lapa Rios befindet sich in der Nähe von Puerto Jiménez. Der Transfer mit Flug ab San José und Auto dauert ca. zwei Stunden. Die wilden und zerklüfteten Strandabschnitte der Osa Halbinsel befinden sich in Gehdistanz. In kleinen geschützten Buchten kann man auch baden.