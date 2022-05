La Leona Tentcamp

Restaurant, Hängemattenlounge und Bar befinden sich in festen Holzgebäuden. Gegessen wird gemeinsam an langen Tischen in familiärer Atmosphäre. Hinter dem Camp gibt es private Wanderpfade. Die sanitären Anlagen werden zentral genutzt.



[b][/b] 1. Tag: San José - Corcovado



Am ersten Tag werden Sie in San José abgeholt und zum Flughafen gebracht. Anschliessend Flug nach Puerto Jiménez. Weiter gehts über holprige Strassen nach Carate. Von da spazieren Sie dem Strand entlang zum Zeltcamp. Das Gepäck wird per Pferdekarren transportiert. Auf Wunsch können Sie auch aufsteigen und zum Camp fahren.







2. Tag und 3. Tag: Corcovado



Der zweite und dritte Tag steht Ihnen zur freien Verfügung. Unternehmen Sie eine Wanderung, geniessen Sie den Strand oder das süsse Nichtstun in der Hängematte. Es werden vor Ort auch interessante Ausflüge angeboten, wie geführte Wanderungen in den Corcovado Nationalpark und "Tree-Climbing" auf die Plattform eines Urwaldriesen. Sie können diese Ausflüge vor Ort direkt buchen und bezahlen.







4. Tag: Corcovado - San José



Heute geht es zurück nach Carate, und per 4x4 Fahrzeug an den Flughafen von Puerto Jiménez. Mit Nature Air fliegen Sie zurück nach San José.