Kupferschluchten ab Chihuahua

Creel - Chihuahua (F)

Ausflug zur Jesuitenmission in Cusárare. Auf einer Wanderung über einen Rarámuri-Pfad gelangen Sie zum Wasserfall des Flusses Areponapuchi. Zum Abschluss des Ausfluges machen Sie einen kurzen Stopp am Lago de Arareco. Auf der Rückfahrt lernen Sie das Leben der Mennonitengemeinde in Cuauhtémoc kennen. In Chihuahua, dem Hauptquartier des Volkshelden Pancho Villa, besuchen Sie die Kathedrale, den Stadtmarkt, das Museum und den Gouverneurspalast.