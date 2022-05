Jardin del Eden

Beschreibung

Einleitung Die wunderschöne Lage und der üppige Garten werden dem Namen des Hotels gerecht. Ruhesuchende Gäste werden sich hier wohlfühlen. Dieses kleine Bijou liegt etwas erhöht mit wunderschönem Blick über den langen Tamarindo Strand.

Lage Das Hotel liegt am Hang, nur 150 m vom Zentrum und dem Strand von Playa Tamarindo entfernt. Restaurants, Bars, Unterhaltung und Geschäfte liegen in Gehdistanz. Zum Flughafen Tamarindo fährt man in 15 Minuten und nach San José in 4 bis 5 Stunden.

Angebot Viel Charme auf kleinem Raum. Das Hotel überzeugt mit dem gemütlichen, tropischen Garten und dem verspielt angelegten Schwimmbad mit Jacuzzi und Liegeterrasse. Hier befindet sich auch die Bar und das Restaurant, welches für seine mediterranen Spezialitäten und frischen Meeresfrüchte bekannt ist. Ein Gehweg führt in wenigen Minuten zum Strand hinunter. Im Hotel wird auf Qualität und gutes Ambiente geachtet. Die Unterkünfte verteilen sich auf vier 3-stöckige Gebäude.







Sport gegen Gebühr:



Wassersportarten am Strand, Reiten, Tennis, Fahrräder, Golfplatz in der Nähe



Kinder: nur für Erwachsene ab 18 Jahren