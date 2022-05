Hotel Cuna del Angel

Dieses kleine elegante im Kolonialstil erbaute Hotel ist in eine tropische Gartenanlage eingebettet. Der Infinity-Pool bietet eine Aussicht in der man sich verlieren kann. Sie werden das Frühstück in dem im Palapa-Stil gebauten Restaurant geniessen. Hier kann man Tukane sehen und den Rufen der Brüllaffen lauschen. Abends wird ein schmackhaftes Abendessen serviert und zu besonderen Anlässen werden Konzerte veranstaltet. In der Lobby befinden sich eine gemütliche Bar und eine Geschenkboutique. Es werden viele verschiedene Aktivitäten angeboten. Im hübschen Spa können Sie bei einer der wohltuenden Behandlungen entspannen.



Sport/Wellness gegen Gebühr: Schnorcheln, Tauchen, Surfunterricht, Kajakausflüge zu Höhlen, Rafting, Wal- und Delfinbeobachtungstouren, Anwendungen im hoteleigenen Wellnessbereich.



Kinder: sind willkommen (für Kinder unter 8 Jahren nicht empfehlenswert).